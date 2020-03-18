У США зібрались відкрито відстежувати телефони задля зменшення поширення коронавірусу

Аня Мартинюк 18 березня 2020, 11:59

На тлі спалаху коронавірусу Білий дім почав вивчати можливість контролю пересування людей за допомогою телефонів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 березня, стало відомо, що з понад 600 підтвердженими випадками COVID-19 уряд США замислився над новими способами контролю спалаху. Наразі Білий дім вивчає рішення, які допомагають людям підтримувати безпечну відстань один від одного - об'єднуючись з технічними компаніями для моніторингу даних про ваше місцезнаходження.

У звіті Washington Post зазначається, що уряд вже спілкується з експертами Google, Facebook та інших технічних гігантів, щоб, можливо, використовувати анонімізовані дані про місцезнаходження, щоб медичні спеціалісти могли відслідковувати спалах більш ефективно.

Проект знаходиться на початковій стадії.