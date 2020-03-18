У США зібрались відкрито відстежувати телефони задля зменшення поширення коронавірусу

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На тлі спалаху коронавірусу Білий дім почав вивчати можливість контролю пересування людей за допомогою телефонів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 березня, стало відомо, що з понад 600 підтвердженими випадками COVID-19 уряд США замислився над новими способами контролю спалаху. Наразі Білий дім вивчає рішення, які допомагають людям підтримувати безпечну відстань один від одного - об'єднуючись з технічними компаніями для моніторингу даних про ваше місцезнаходження.
У звіті Washington Post зазначається, що уряд вже спілкується з експертами Google, Facebook та інших технічних гігантів, щоб, можливо, використовувати анонімізовані дані про місцезнаходження, щоб медичні спеціалісти могли відслідковувати спалах більш ефективно.
Проект знаходиться на початковій стадії.
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