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У США зібрались відкрито відстежувати телефони задля зменшення поширення коронавірусу

Аня Мартинюк 18 березня 2020, 11:59
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У США зібрались відкрито відстежувати телефони задля зменшення поширення коронавірусу

На тлі спалаху коронавірусу Білий дім почав вивчати можливість контролю пересування людей за допомогою телефонів.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 березня, стало відомо, що з понад 600 підтвердженими випадками COVID-19 уряд США замислився над новими способами контролю спалаху. Наразі Білий дім вивчає рішення, які допомагають людям підтримувати безпечну відстань один від одного - об'єднуючись з технічними компаніями для моніторингу даних про ваше місцезнаходження.

У звіті Washington Post зазначається, що уряд вже спілкується з експертами Google, Facebook та інших технічних гігантів, щоб, можливо, використовувати анонімізовані дані про місцезнаходження, щоб медичні спеціалісти могли відслідковувати спалах більш ефективно.

Проект знаходиться на початковій стадії.

 

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