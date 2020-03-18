Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В МОЗ уточнили, де в Україні виявлено коронавірус
  • За порушення карантину в Україні садитимуть на 8 років
  • У Bloomberg розповіли, що купують багатії на тлі коронавірусу

Спонсори «Європейської солідарності» втратили через карантин до 80 млн грн

Аня Мартинюк 18 березня 2020, 11:36
Версія для друку
Спонсори «Європейської солідарності» втратили через карантин до 80 млн грн

Олександр Дубінський заявив, що карантин вдарив по партії Петра Порошенка. За його словами, від реклами на транспорті політсила втратила десятки мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України». 

Депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що партія «Європейська солідарність», лідером якої є Петро Порошенко, обурилась через карантин не просто так. На своїй сторінці у соцмережі нардеп зазначив, що спонсори ПЕС протягом минулого тижня втратили близько 30-80 млн грн від реклами на транспорті.

«Порошенковці повністю контролюють рекламу в аеропортах, ЖД, частина наружки і майже все що є в метро Києва, Харкова і Дніпра. Левова частина грошей від реклами йде на їх фінансування, як партії. Саме тому вони так не хочуть «карантину» в метро», - пояснив депутат.

Нагадаємо, раніше Олександр Дубінський пропонував представникам партії Петра Порошенка пересісти на метро під час карантину.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції