Спонсори «Європейської солідарності» втратили через карантин до 80 млн грн

Аня Мартинюк 18 березня 2020, 11:36

Олександр Дубінський заявив, що карантин вдарив по партії Петра Порошенка. За його словами, від реклами на транспорті політсила втратила десятки мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

Депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що партія «Європейська солідарність», лідером якої є Петро Порошенко, обурилась через карантин не просто так. На своїй сторінці у соцмережі нардеп зазначив, що спонсори ПЕС протягом минулого тижня втратили близько 30-80 млн грн від реклами на транспорті.

«Порошенковці повністю контролюють рекламу в аеропортах, ЖД, частина наружки і майже все що є в метро Києва, Харкова і Дніпра. Левова частина грошей від реклами йде на їх фінансування, як партії. Саме тому вони так не хочуть «карантину» в метро», - пояснив депутат.

Нагадаємо, раніше Олександр Дубінський пропонував представникам партії Петра Порошенка пересісти на метро під час карантину.