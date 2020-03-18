У США зібрались відкрито відстежувати телефони задля зменшення поширення коронавірусу 11:59
Спонсори «Європейської солідарності» втратили через карантин до 80 млн грн 11:36
Парламенту необхідно прийняти рішення з приводу ЗНО – Бужанський 11:07
Студенти КПІ злили пропагандистську лекцію прихильника Порошенка Сергія Войтко 10:43
Депутат запропонував партії Порошенка пересісти на метро 09:18
Голова МОЗ закликав захистити лікарів на тлі коронавірусу 14:59
Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб 13:59
Альфа-банк закрив відділення та призупинив продаж валюти 12:34
Зеленський нагадав Кернесу про кримінальну відповідальність за невиконання заходів на тлі коронавірусу 10:36
Олександр Дубінський заявив, що карантин вдарив по партії Петра Порошенка. За його словами, від реклами на транспорті політсила втратила десятки мільйонів гривень.
Новину передає «Преса України».
Депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив, що партія «Європейська солідарність», лідером якої є Петро Порошенко, обурилась через карантин не просто так. На своїй сторінці у соцмережі нардеп зазначив, що спонсори ПЕС протягом минулого тижня втратили близько 30-80 млн грн від реклами на транспорті.
«Порошенковці повністю контролюють рекламу в аеропортах, ЖД, частина наружки і майже все що є в метро Києва, Харкова і Дніпра. Левова частина грошей від реклами йде на їх фінансування, як партії. Саме тому вони так не хочуть «карантину» в метро», - пояснив депутат.
Нагадаємо, раніше Олександр Дубінський пропонував представникам партії Петра Порошенка пересісти на метро під час карантину.
11:59: У США зібрались відкрито відстежувати телефони задля зменшення поширення коронавірусу
11:36: Спонсори «Європейської солідарності» втратили через карантин до 80 млн грн
11:07: Парламенту необхідно прийняти рішення з приводу ЗНО – Бужанський
10:43: Студенти КПІ злили пропагандистську лекцію прихильника Порошенка Сергія Войтко
09:56: У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
09:18: Депутат запропонував партії Порошенка пересісти на метро
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.