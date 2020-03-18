Парламенту необхідно прийняти рішення з приводу ЗНО – Бужанський

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Максим Бужанський запропонував дати дітям додатковий час для підготовки до іспитів. Також він виступив за перенесення термінів подачі документів до вищих навчальних закладів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 березня, депутат «Слуги народу» Максим Бужанський запропонував на тлі карантину вирішити питання із ЗНО. За його словами, діти не матимуть достатньо часу для іспитів, тому парламент має прийняти відповідні рішення.
«Потрібно давати додатковий час, переносити випускні іспити і, швидше за все, терміни подачі документів до вищих навчальних закладів. Поламати дітям життя через якусь паршиву заразу? Думаю, ми всі проти», - написав він.
Нагадаємо, карантин в Україні діятиме до 3 квітня. Деякі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, деякі – просто припинили навчальний процес.
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