Студенти КПІ злили пропагандистську лекцію прихильника Порошенка Сергія Войтко

Аня Мартинюк 18 березня 2020, 10:43

Першокурсники КПІ розповіли про дивні лекції Сергія Войтко, який активно пропагандує за Петра Порошенка та заявляє, що не любить Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Анатолій Шарій оприлюднив аудіозапис, який йому прислали студенти першокурсники Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Останні записали лекцію одного з викладачів, Сергія Васильовича Войтко.

Зокрема, професор відзначає, що люди, які голосували за Петра Порошенка – є патріоти.

«Порошенко із самого дєцтва після армії займався політикою. Спочатку з батьком, потім сам, і так дальше (оригінальна мова – ред.)», - зазначив викладач студентам, додавши, що найбільш тіньова економіка – це шоубізнес.

Так, викладач звернув увагу на те, що «95 квартал» - це шоубізнес.

«При Порошенку було 30% тіньової економіки. За півроку стало 50%», - додав Войтко.

Він особливо наголосив на тому, що хоче аби його син жив за кордоном, чого й радить студентам.

В результаті Шарій закликав перевірити інформацію про лекції Сергія Войтко.

«Ця людина явно психічно нездорова. Закликаю компетентні органи розібратися з цими лекціями. Бо це не перша і не остання лекція. Як повідомляють студенти, він таким чином промиває мозок регулярно. Розповідає, за кого голосувати. Хто бидло, а хто не бидло і так далі», - наголосив Шарій.