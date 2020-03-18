У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу

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Жертвою став 89-річний чоловік. Загальна кількість хворих на коронавірус у Туреччині зросла до 98 осіб.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коча повідомив про першу смерть в країні від COVID-19.
«У нашій сьогоднішній боротьбі було втрачено одного пацієнта», - заявив міністр журналістам.
За його словами, жертвою коронавірусу став 89-річний чоловік, який заразився від свого працівника. Більше деталей з цього приводу міністр не навів.
Наразі відомо, що у Туреччині виявили 51 новий випадок COVID-19. В результаті загальна кількість підтверджених випадків становить 98 осіб. Тим часом віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що близько 2880 турецьких громадян були доставлені додому на їх прохання з дев'яти європейських країн. Наразі вони на карантині. Туреччина також наклала заборону на поїздки на тлі глобальної пандемії коронавірусу.
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