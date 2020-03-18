Депутат запропонував партії Порошенка пересісти на метро

Аня Мартинюк 18 березня 2020, 09:18

Олександр Дубінський зауважив, що якщо нардепи «Європейської солідарності» вимагають продовження роботи метро під час карантину, то вони самі повинні користуватися таким видом транспорту.

Новину передає «Преса України».

Депутат президентської фракції «Слуга народу» прокоментував заяви партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Так, у ПЄС вимагають не зупиняти роботу метро в столиці.

«Вважаю цю вимогу абсолютно виправданою. Але за однієї умови. Вся фракція ЄС на чолі з державним злочинцем Порошенко завтра пересідає на метро і своїм прикладом показує його інфекційну безпеку», - написав нардеп.

Він також зауважив, що народні обранці можуть їздити у масках.

До слова, раніше Олександр Дубінський зауважував, що Петро Порошенко не так давно повернувся з Іспанії. Нардеп запропонував посадити лідера ПЄС у СІЗО, адже він може бути потенційним носієм коронавірусу. Про свою жартівливу ідею він написав у соцмережі.