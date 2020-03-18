Тимошенко нагадала, що у неї російськомовна сім'я

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Юлія Тимошенко закликала сприймати українців як єдину родину. Вона також наголосила, що Україна має мати свою церкву і свою мову.
Новину передає «Преса України».
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенка з’явилась в ефірі телеканалу «НАШ». Депутат ВРУ обговорила ряд важливих питань. В тому числі питання єдності українців.
За словами політика, українці мають стати єдиними. Зокрема, треба думати про українців як про єдину родину. Тимошенко нагадала, що у своїй родині лише вона розмовляє українською, адже народилась у Дніпропетровську (Дніпро – ред.).
«Вся інша моя родина говорить російською. Але від цього я не менше люблю свою маму. Не менше люблю своїх дітей. І хочу сказати, що нам треба знайти у собі сили, щоб зрозуміти і полюбити один одного. Ми єдиний народ і ми маємо право на щастя», - підкреслила вона.
Тимошенко також розповіла, що окрім мови Україна мусить мати свою церкву.
«Я категорично за те, що Україна має мати свою рідну православну церкву. Ми її сьогодні маємо. Ми мусимо плекати свою українську мову. Тому що, якщо ми, українці, не розмовлятимемо українською, то де в світі буде хоч один шматочок території, де будуть розмовляти українською», - заявила вона.
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