В МОЗ уточнили, де в Україні виявлено коронавірус

Аня Мартинюк 18 березня 2020, 08:04

З 14 офіційно зафіксованих випадків два виявились летальними. Також в Україні коронавірус виявили у дітей.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що станом на 20:00 17 березня в Україні зафіксовано 14 випадків коронавірусу. Так, інфікованих побільшало на 7 осіб. Також відомо, що з 14 лабораторно підтверджених випадків два летальні.

«За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2)», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що нові випадки зафіксували в Київській області. У 44-річного чоловіка, який був за кордоном, виявили смертоносний вірус. Ще 6 випадків у Чернівецькій області. Тут загинула 33-річна жінка. Інші інфіковані – особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців.

«Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку», - наголосили в МОЗ.