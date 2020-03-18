В МОЗ уточнили, де в Україні виявлено коронавірус

Депутат запропонував партії Порошенка пересісти на метро 09:18
Голова МОЗ закликав захистити лікарів на тлі коронавірусу 14:59
Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб 13:59
Альфа-банк закрив відділення та призупинив продаж валюти 12:34
Зеленський нагадав Кернесу про кримінальну відповідальність за невиконання заходів на тлі коронавірусу 10:36
За порушення карантину в Україні садитимуть на 8 років 09:20
Стало відомо, як Ухань справляється з горами медичних відходів 08:44
Ми воюємо з коронавірусом, тому на вулицях армійські вантажівки – Макрон 08:04
Українці з простроченою американською візою не матимуть проблем – посол 07:31
З 14 офіційно зафіксованих випадків два виявились летальними. Також в Україні коронавірус виявили у дітей.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що станом на 20:00 17 березня в Україні зафіксовано 14 випадків коронавірусу. Так, інфікованих побільшало на 7 осіб. Також відомо, що з 14 лабораторно підтверджених випадків два летальні.
«За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2)», - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що нові випадки зафіксували в Київській області. У 44-річного чоловіка, який був за кордоном, виявили смертоносний вірус. Ще 6 випадків у Чернівецькій області. Тут загинула 33-річна жінка. Інші інфіковані – особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців.
«Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку», - наголосили в МОЗ.
09:56: У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
09:18: Депутат запропонував партії Порошенка пересісти на метро
14:59: Голова МОЗ закликав захистити лікарів на тлі коронавірусу
13:59: Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.