На тлі коронавірусу ЄС закрив зовнішні кордони

Аня Мартинюк 18 березня 2020, 07:30

Країни ЄС домовились закрити кордони для громадян третіх країн. Також у зв'язку з пандемією коронавірусу вантажі проходитимуть через кордони швидше.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 березня, лідери європейських країн прийняли рішення закрити кордони на 30 днів. А саме для необов’язкових поїздок громадян третіх держав. Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу у світі.

Відомо, що країни ЄС самі вирішуватимуть, як впроваджувати це закриття. Так, Німеччина перша заявила, що прийметься виконувати рішення ЄС.

«Ворог – це вірус, і тепер ми повинні зробити все можливе, щоб захистити наших людей і захистити нашу економіку», - прокоментувала голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що члени союзу підтримали ідею швидше пропускати через кордони вантажі. Також Мішель запевнив, що глави держав ЄС підтримають бізнес.