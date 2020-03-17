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Ілля Ємець закликав простих українців підтримати лікарів, які на тлі спалаху коронавірусу змушені працювати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 березня, міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець звернувся до громадян країни. Відеозвренення опублікувало МОЗ. Так, Ємець закликав підтримати українських лікарів.
Він нагадав, що лікарі не перебуватимуть на карантині, також він відзначив, що держава багато років не підтримувала медицину в Україні. Зокрема, у лікарнях користуються застарілим обладнанням.
«Українці ввійшли в нову фазу боротьби з поширенням коронавірусу… На передовій цієї боротьби – наші українські лікарі. Вони перебувають в епіцентрі хвороби і кожного дня ризикують життям, рятуючи пацієнтів. Це люди, на яких не поширюється карантин, бо саме вони повинні приїжджати, тестувати, лікувати. Це люди, які роблять геройський вчинок, просто виконуючи свою роботу», - наголосив Ємець.
За його словами, наразі варто керуватися принципу «захист лікаря – це спасіння людей».
«Об’єднання медиків є вкрай важливою для перемоги над епідемією. Закликаю усіх українців об’єднатися. Будьте ввічливими та дисциплінованими. Виконуйте усі рекомендації щодо протидії поширенню коронавірусу», - також прозвучало у його зверненні.
14:59: Голова МОЗ закликав захистити лікарів на тлі коронавірусу
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