Королевська у масці насмішила Мережу

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44-річна депутат партії Віктора Медведчука Наталія Королевська з’явилась у Раді у чималій захисній масці, чим викликала позитивні емоції в інтернет-спільноти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 березня, користувач соцмережі Фейсбук Анатолій Демченко представив фото депутата ОПЗЖ Наталії Королевської. Політик з’явилась на роботі у чималій медичній масці, чим насмішила інтернет-спільноту.
«Карантин. Дуже приємно бачити Королевську в наморднику», - підписав світлину Демченко.
В результаті інтернет-спільнота почала жартувати з цього приводу. Зокрема, було відмічено, що під час виступу Королевська все ж зняла маску.
«А де ж вона таку маску взяла? Для себе так мають з фільтрами, уроди», - відзначили у Мережі.
Дехто також зауважив, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко теж у тренді. Так, у неї чорна маска.
14:59: Голова МОЗ закликав захистити лікарів на тлі коронавірусу
13:59: Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб
12:34: Альфа-банк закрив відділення та призупинив продаж валюти
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