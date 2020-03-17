Королевська у масці насмішила Мережу

Аня Мартинюк 17 березня 2020, 14:26

44-річна депутат партії Віктора Медведчука Наталія Королевська з’явилась у Раді у чималій захисній масці, чим викликала позитивні емоції в інтернет-спільноти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, користувач соцмережі Фейсбук Анатолій Демченко представив фото депутата ОПЗЖ Наталії Королевської. Політик з’явилась на роботі у чималій медичній масці, чим насмішила інтернет-спільноту.

«Карантин. Дуже приємно бачити Королевську в наморднику», - підписав світлину Демченко.

В результаті інтернет-спільнота почала жартувати з цього приводу. Зокрема, було відмічено, що під час виступу Королевська все ж зняла маску.

«А де ж вона таку маску взяла? Для себе так мають з фільтрами, уроди», - відзначили у Мережі.

Дехто також зауважив, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко теж у тренді. Так, у неї чорна маска.