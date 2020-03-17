Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб

Аня Мартинюк 17 березня 2020, 13:59

Італія продовжує приймати удар від китайського коронавірусу. На жаль, кількість загиблих невпинно росте.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що кількість загиблих від коронавірусу в Італії становить 2158 осіб. Як повідомляють італійські ЗМІ, кількість офіційних випадків загибелі від COVID-19 збільшилась більш ніж удвічі з четверга, 12 березня.

«Всього за два дні зафіксовано понад 700 смертей», - відзначили журналісти.

Зараз в Італії є 27 980 інфікованих. 2749 людям вдалось одужати.