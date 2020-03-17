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Італія продовжує приймати удар від китайського коронавірусу. На жаль, кількість загиблих невпинно росте.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що кількість загиблих від коронавірусу в Італії становить 2158 осіб. Як повідомляють італійські ЗМІ, кількість офіційних випадків загибелі від COVID-19 збільшилась більш ніж удвічі з четверга, 12 березня.
«Всього за два дні зафіксовано понад 700 смертей», - відзначили журналісти.
Зараз в Італії є 27 980 інфікованих. 2749 людям вдалось одужати.
14:59: Голова МОЗ закликав захистити лікарів на тлі коронавірусу
13:59: Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб
12:34: Альфа-банк закрив відділення та призупинив продаж валюти
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