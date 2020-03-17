Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • За порушення карантину в Україні садитимуть на 8 років
  • У Bloomberg розповіли, що купують багатії на тлі коронавірусу
  • Зеленський закликав Кабмін створити меморіальний комплекс на честь загиблих добровольців

Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб

Аня Мартинюк 17 березня 2020, 13:59
Версія для друку
Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб

Італія продовжує приймати удар від китайського коронавірусу. На жаль, кількість загиблих невпинно росте.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що кількість загиблих від коронавірусу в Італії становить 2158 осіб. Як повідомляють італійські ЗМІ, кількість офіційних випадків загибелі від COVID-19 збільшилась більш ніж удвічі з четверга, 12 березня.

«Всього за два дні зафіксовано понад 700 смертей», - відзначили журналісти.

Зараз в Італії є 27 980 інфікованих. 2749 людям вдалось одужати.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції