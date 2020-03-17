Рівняни не зможуть одружитись під час карантину

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У рівненському ДРАЦСі призупинили реєстрацію шлюбів на період карантину. Пари, які встигли обрати собі «карантинні дати», проходитимуть процедуру по-особливому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 березня, спеціалістка сектору комунікацій з громадськістю Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Людмила Пшебільська повідомила про призупинення реєстрації шлюбу у рівненському ДРАЦСі.
А саме з 13 березня до 4 квітня. Причина – крантин в країні.
«Заяви, які подали до п’ятниці, 13 березня, реєстрація буде у звичному режимі, а так – поки що заяв не приймають. Парам, які реєструватимуть шлюб під час карантину, не заборонятимуть приходити з родичами та друзями. Однак радять все ж приходити лише нареченим», - прокоментувала начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Катерина Новікова.
Тим не менше, пари, які встигли обрати дати для реєстрації шлюбу в період з 13 березня до 4 квітня, проходитимуть процедуру в режимі «зачинених дверей». Працівник ДРАЦСу працюватиме в захисній масці, рукавичках, братиме документи й після їх оформлення виноситиме молодятам.
Важливі заяви, такі як реєстрація народження та смерті, під час карантину проводитимуться.
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