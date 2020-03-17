Кендалл Дженнер показала латексний наряд

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24-річна супермодель показала цікавий модний аксесуар, який був представлений в далекому 2008 році.
Новину передає «Преса України».
Сестра Кім Кардашян Кендалл Дженнер представила серію цікавих знімків. Знаменитість оприлюднила у Мережі фото, де вона позує у тісному латексному костюмі.
За попередніми даними, фото були зроблені ще у 2018 році, однак поділитися ними вона вирішила саме зараз.
«Кендалл має неймовірно крихітну талію та довгі худі ноги. Справжня модель», - відзначили в Мережі.
Варто зазначити, що цікавий образ їй допомогли створити колготки Louis Vuitton, які були представлені у далекому 2008 році. 24-річна супермодель доповнила свій ансамбль чорними туфлями від Jimmy Choo.
Раніше інші представниці клану Кардашян-Дженнер демонстрували свою любов до латексу та шкіри. Зокрема, Кім Кардашян та Кайлі Дженнер.
14:59: Голова МОЗ закликав захистити лікарів на тлі коронавірусу
13:59: Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб
12:34: Альфа-банк закрив відділення та призупинив продаж валюти
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