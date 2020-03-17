Кендалл Дженнер показала латексний наряд

Аня Мартинюк 17 березня 2020, 13:10

24-річна супермодель показала цікавий модний аксесуар, який був представлений в далекому 2008 році.

Новину передає «Преса України».

Сестра Кім Кардашян Кендалл Дженнер представила серію цікавих знімків. Знаменитість оприлюднила у Мережі фото, де вона позує у тісному латексному костюмі.

За попередніми даними, фото були зроблені ще у 2018 році, однак поділитися ними вона вирішила саме зараз.

«Кендалл має неймовірно крихітну талію та довгі худі ноги. Справжня модель», - відзначили в Мережі.

Варто зазначити, що цікавий образ їй допомогли створити колготки Louis Vuitton, які були представлені у далекому 2008 році. 24-річна супермодель доповнила свій ансамбль чорними туфлями від Jimmy Choo.

Раніше інші представниці клану Кардашян-Дженнер демонстрували свою любов до латексу та шкіри. Зокрема, Кім Кардашян та Кайлі Дженнер.