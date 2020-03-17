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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що на тлі карантину в Україні Альфа-Банк вирішив тимчасово призупинити продаж готівкової валюти. Так, ряд відділень банку будуть закриті.
Про це розповіли у прес-службі Альфа-Банку. Як зазначається, рішення банку обумовлене великим попитом на готівкову валюту та обмеженим припливом іноземних банкнот в Україні.
Тим не менше, українські тримачі іноземної валюти можуть її продати у звичному режимі. А саме онлайн в додатку Alfa-Mobile Ukraine. Однак видача готівкового долара з будь-яких клієнтських рахунків тимчасово припиняється.
Що стосується операцій з готівковим євро, вони залишаються без змін.
14:59: Голова МОЗ закликав захистити лікарів на тлі коронавірусу
13:59: Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб
12:34: Альфа-банк закрив відділення та призупинив продаж валюти
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