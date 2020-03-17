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Альфа-банк закрив відділення та призупинив продаж валюти

Аня Мартинюк 17 березня 2020, 12:34
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Альфа-банк закрив відділення та призупинив продаж валюти

Стало відомо, які послуги клієнтам банку будуть доступні, а які – ні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що на тлі карантину в Україні Альфа-Банк вирішив тимчасово призупинити продаж готівкової валюти. Так,  ряд відділень банку будуть закриті. 

Про це розповіли у прес-службі Альфа-Банку. Як зазначається, рішення банку обумовлене великим попитом на готівкову валюту та обмеженим припливом іноземних банкнот в Україні.

Тим не менше, українські тримачі іноземної валюти можуть її продати у звичному режимі. А саме онлайн в додатку Alfa-Mobile Ukraine. Однак видача готівкового долара з будь-яких клієнтських рахунків тимчасово припиняється.

Що стосується операцій з готівковим євро, вони залишаються без змін.

 

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