Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • За порушення карантину в Україні садитимуть на 8 років
  • У Bloomberg розповіли, що купують багатії на тлі коронавірусу
  • Зеленський закликав Кабмін створити меморіальний комплекс на честь загиблих добровольців

ВРУ обрала нового міністра економіки

Аня Мартинюк 17 березня 2020, 11:59
Версія для друку
ВРУ обрала нового міністра економіки

Депутати підтримали запропонованого прем’єр-міністром кандидата Ігоря Петрашка.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 17 березня, відбулось позачергове засідання ВРУ. Народні обранці більшістю проголосували за призначення Ігоря Петрашка новим міністром економіки. Свій голос «за» віддали 243 депутата.

Відомо, що кандидата на важливу посаду запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Ігор Петрашко «має широкі міжнародні зв'язки і бачення».

Виступаючи у ВРУ Петрашко зазначив, що націлений підтримати і збалансувати українського виробника в ситуації, подібній нинішній. Тобто коли ринки будуть закриватися. Він також пообіцяв створити «фундаментальні умови, щоб український бізнес в Україні відчував себе добре».

Як повідомлялось раніше, сьогодні в ВРУ підтримали кандидатуру Ірини Венедиктової на пост Генпрокурора України.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції