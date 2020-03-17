ВРУ обрала нового міністра економіки

Аня Мартинюк 17 березня 2020, 11:59

Депутати підтримали запропонованого прем’єр-міністром кандидата Ігоря Петрашка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, відбулось позачергове засідання ВРУ. Народні обранці більшістю проголосували за призначення Ігоря Петрашка новим міністром економіки. Свій голос «за» віддали 243 депутата.

Відомо, що кандидата на важливу посаду запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Ігор Петрашко «має широкі міжнародні зв'язки і бачення».

Виступаючи у ВРУ Петрашко зазначив, що націлений підтримати і збалансувати українського виробника в ситуації, подібній нинішній. Тобто коли ринки будуть закриватися. Він також пообіцяв створити «фундаментальні умови, щоб український бізнес в Україні відчував себе добре».

Як повідомлялось раніше, сьогодні в ВРУ підтримали кандидатуру Ірини Венедиктової на пост Генпрокурора України.