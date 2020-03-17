Держприкордонслужба закрила кордон з Кримом

Голова МОЗ закликав захистити лікарів на тлі коронавірусу 14:59
Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб 13:59
Альфа-банк закрив відділення та призупинив продаж валюти 12:34
Зеленський нагадав Кернесу про кримінальну відповідальність за невиконання заходів на тлі коронавірусу 10:36
За порушення карантину в Україні садитимуть на 8 років 09:20
Стало відомо, як Ухань справляється з горами медичних відходів 08:44
Ми воюємо з коронавірусом, тому на вулицях армійські вантажівки – Макрон 08:04
Українці з простроченою американською візою не матимуть проблем – посол 07:31
У Мережі висміяли американців, яким не дозволили продавати антисептик за захмарною ціною 16:39
Британців запевнили, що туалетного паперу вистачить усім 15:39
Словаччина поскаржилась на невиконану угоду з Україною про купівлю 2 млн масок 14:27
Відповідне рішення було прийнято у зв’язку з розпорядженням Кабміну. Тим не менше, певні категорії людей зможуть прибувати на півострів та покидати його.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 березня, Держприкордонслужба України закрила адмінкордон з анексованим півостровом Крим. Про це йдеться у прес-службі Держприкордонслужби. Так, прикордонники посилаються на розпорядження Кабміну № 291-р.о.
Кордон буде закритий до 3 квітня. Тим не менше, в Крим пропускатимуть українських громадян, які зареєстровані в Криму, або ж на анексованому півострові зареєстроване їх майно. З Криму випускатимуть громадян, місце проживання яких та майно зареєстровано за межами Криму.
«Також будуть пропускати осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи в зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, представників дипломатичних установ і гуманітарних місій, які виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, а також їх транспортні засоби, вантажі та інше майно», - йдеться у повідомленні.
Що стосується інших осіб, то їх виїзд погоджуватиметься з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
14:59: Голова МОЗ закликав захистити лікарів на тлі коронавірусу
13:59: Кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 2000 осіб
12:34: Альфа-банк закрив відділення та призупинив продаж валюти
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.