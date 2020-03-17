Держприкордонслужба закрила кордон з Кримом

Аня Мартинюк 17 березня 2020, 11:26

Відповідне рішення було прийнято у зв’язку з розпорядженням Кабміну. Тим не менше, певні категорії людей зможуть прибувати на півострів та покидати його.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, Держприкордонслужба України закрила адмінкордон з анексованим півостровом Крим. Про це йдеться у прес-службі Держприкордонслужби. Так, прикордонники посилаються на розпорядження Кабміну № 291-р.о.

Кордон буде закритий до 3 квітня. Тим не менше, в Крим пропускатимуть українських громадян, які зареєстровані в Криму, або ж на анексованому півострові зареєстроване їх майно. З Криму випускатимуть громадян, місце проживання яких та майно зареєстровано за межами Криму.

«Також будуть пропускати осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи в зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, представників дипломатичних установ і гуманітарних місій, які виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, а також їх транспортні засоби, вантажі та інше майно», - йдеться у повідомленні.

Що стосується інших осіб, то їх виїзд погоджуватиметься з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.