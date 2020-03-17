Місце Рябошапки зайняла Венедиктова

Аня Мартинюк 17 березня 2020, 10:56

Ірина Венедиктова, яка була депутатом партії «Слуги народу», тепер зайняла місце Генпрокурора України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, на позачерговому пленарному засіданні 269 депутатів України підтримали кандидатуру Ірини Венедиктової на посаду Генпрокурора країни. До цього вона була представницею партії «Слуга народу», й в результаті стала виконувачкою обов'язків директора Держбюро розслідувань.

«Все, що може бути швидко і законно завершено, то буде швидко і законно завершено. А далі слідчий як незалежна особа буде рухатися абсолютно незалежно. Але рухатися», - заявила Венедиктова перед голосуванням.

Про те, що Венедиктова заняла місце Руслана Рябошапки також повідомив представник президентської фракції Максим Бужанський. Нагадаємо, за ініціативи останнього Рябошапка покинув крісло Генпрокурора. Як відомо, він захищав інтереси колишнього президента Петра Порошенка.

«Парламент призначив Ірину Венедиктову Генеральним Прокурором», - написав він у соцмережі.

До слова, відставка Руслана Рябошапки відбулась 5 березня. Після цього прихильники експрокурора закидали Максима БУжанського яйцями.