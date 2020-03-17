Зеленський нагадав Кернесу про кримінальну відповідальність за невиконання заходів на тлі коронавірусу

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Як відомо, Геннадій Кернес не погодився закрити метрополітен. В результаті Володимир Зеленський заявив, що його може чекати покарання.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення харківського мера Генадія Кернеса не вживати карантині заходи. За словами українського лідера, Кернеса можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
Відповідна заява прозвучала в ефірі програми «Свобода слова».
«Кожна хвора людина у Харкові – це буде повністю його відповідальність. Якщо він буде порушувати закон, а він починає це робити, то його особисто чекає кримінальна відповідальність», — заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше мер Харкова Геннадій Кернес попередив, що він прийняв рішення не закривати метрополітен на час карантину.
«Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися», – пояснював Кернес.
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