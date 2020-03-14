Белла Хадід підняла настрій прихильникам новим фото

Аваков анонсував жорсткіші заходи в Україні на тлі коронавірусу 13:51
Зеленський закликав Кабмін створити меморіальний комплекс на честь загиблих добровольців 13:19
Ємець роз’яснив слова про смерть усіх пенсіонерів від коронавірусу 12:12
Комітет ВРУ не дав добро на скасування медреформи Супрун 11:36
У МОЗ розповіли про особливості поховання померлих від коронавірусу 09:18
Вакарчук відповів на запитання про кримінальну справу про несплату податків 08:39
З України ледь не вивезли півтори тонни медичних масок 15:53
Стильные белые кроссовки – базовая обувь любого гардероба 14:14
В Україні каратимуть за спекуляцію цінами на медичні маски 10:58
На тлі пандемії коронавірусу британські вчені заспокоїли вагітних 10:28
«Пошта ЛНР» випустила марки на честь терориста Олексія Мозгового 09:54
23-річна супермодель Белла Хадід вирішила підкріпити звання найкрасивішої жінки у світі новим відвертим фото.
Новину передає «Преса України».
Модель Белла Хадід, яку в минулому році назвали найкрасивішою жінкою у світі, показала відверте фото в Інстаграм. 23-річна американська зірка подіуму показала бюст, позуючи в самій лише білій сорочці.
Тим не менше, Хадід виконала правила соцмережі та замалювала інтимні місця.
«Дайте мені щось солоденьке», - написала вона.
«Ні, ти вже солоденька», - відповіла їй інтернет-спільнота.
«Покажи нам більше», - додали у коментарях.
13:51: Аваков анонсував жорсткіші заходи в Україні на тлі коронавірусу
13:19: Зеленський закликав Кабмін створити меморіальний комплекс на честь загиблих добровольців
12:12: Ємець роз’яснив слова про смерть усіх пенсіонерів від коронавірусу
11:36: Комітет ВРУ не дав добро на скасування медреформи Супрун
09:18: У МОЗ розповіли про особливості поховання померлих від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.