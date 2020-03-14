Белла Хадід підняла настрій прихильникам новим фото

Аня Мартинюк 14 березня 2020, 14:58

23-річна супермодель Белла Хадід вирішила підкріпити звання найкрасивішої жінки у світі новим відвертим фото.

Новину передає «Преса України».

Модель Белла Хадід, яку в минулому році назвали найкрасивішою жінкою у світі, показала відверте фото в Інстаграм. 23-річна американська зірка подіуму показала бюст, позуючи в самій лише білій сорочці.

Тим не менше, Хадід виконала правила соцмережі та замалювала інтимні місця.

«Дайте мені щось солоденьке», - написала вона.

«Ні, ти вже солоденька», - відповіла їй інтернет-спільнота.

«Покажи нам більше», - додали у коментарях.