Samsung Galaxy A11 матиме чималу батарею

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Новинка від Samsung Galaxy A11 матиме щонайменше одну особливість – батарею, яку швидко можна буде зарядити.
Новину передає «Преса України».
За даними іноземних ЗМІ, смартфон Samsung Galaxy A11 буде представлений світу з чималою батареєю на 4000 мАг, яка підтримуватиме швидку зарядку потужністю 15 Вт. Наразі офіційного прес-релізу та оголошення про новинку у Samsung не надали.
Тим не менше, у ЗМІ просочилась інформація про те, що Galaxy A11 оснащений 6,4-дюймовим HD + РК-екраном із 8-мегапіксельною камерою для перфорації. Вона знаходитиметься у верхньому лівому куті.
На задній панелі смартфона буде потрійна камеру, що складається з 13MP (F1.8, AF) первинної камери, 5MP (F2.2) ультраширокої камери та датчика глибини 2MP (F2.4). Також буде світлодіодний спалах і ємнісний зчитувач відбитків пальців на задній панелі.
13:51: Аваков анонсував жорсткіші заходи в Україні на тлі коронавірусу
13:19: Зеленський закликав Кабмін створити меморіальний комплекс на честь загиблих добровольців
12:12: Ємець роз’яснив слова про смерть усіх пенсіонерів від коронавірусу
11:36: Комітет ВРУ не дав добро на скасування медреформи Супрун
09:18: У МОЗ розповіли про особливості поховання померлих від коронавірусу
08:39: Вакарчук відповів на запитання про кримінальну справу про несплату податків
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