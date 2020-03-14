Samsung Galaxy A11 матиме чималу батарею

Аня Мартинюк 14 березня 2020, 14:25

Новинка від Samsung Galaxy A11 матиме щонайменше одну особливість – батарею, яку швидко можна буде зарядити.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, смартфон Samsung Galaxy A11 буде представлений світу з чималою батареєю на 4000 мАг, яка підтримуватиме швидку зарядку потужністю 15 Вт. Наразі офіційного прес-релізу та оголошення про новинку у Samsung не надали.

Тим не менше, у ЗМІ просочилась інформація про те, що Galaxy A11 оснащений 6,4-дюймовим HD + РК-екраном із 8-мегапіксельною камерою для перфорації. Вона знаходитиметься у верхньому лівому куті.

На задній панелі смартфона буде потрійна камеру, що складається з 13MP (F1.8, AF) первинної камери, 5MP (F2.2) ультраширокої камери та датчика глибини 2MP (F2.4). Також буде світлодіодний спалах і ємнісний зчитувач відбитків пальців на задній панелі.