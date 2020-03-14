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Аваков анонсував жорсткіші заходи в Україні на тлі коронавірусу

Аня Мартинюк 14 березня 2020, 13:51
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Аваков анонсував жорсткіші заходи в Україні на тлі коронавірусу

Арсен Аваков також порадив українцям максимально соціально ізолюватися.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 14 березня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков попередив, що на тлі пандемії коронавірусу на простих українців чекають посилені обмеження.

«Ймовірно, незабаром заходи обмежень будуть ще жорсткіше. Ми дивимося як розгортається атака вірусу в Китаї, Італії, Іспанії та інших країнах», - завив він.

Аваков додав також, що аптеки найближчим часом будуть наповнені засобами захисту. Він підтвердив, що за спекуляції передбачені покарання. Підсумовуючи міністр наголосив, що наразі людям варто максимально соціально ізолюватися.

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