Зеленський закликав Кабмін створити меморіальний комплекс на честь загиблих добровольців

Аня Мартинюк 14 березня 2020, 13:19

Володимир Зеленський привітав громадян з Днем українського добровольця. Він також наголосив, що добровольці мають бути гідно вшановані.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 березня, президент України Володимир Зеленський нагадав, що в країні відзначають День українського добровольця. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що це день справжніх патріотів.

«Вкрай важливим для нас є збереження світлої пам'яті про героїв-добровольців, адже доки жива пам'ять про тих, хто зробив перший мужній крок на захист України в тяжкий для неї час, хто віддав найцінніше – своє життя, доти не згасне воля до боротьби за наше майбутнє, майбутнє наших дітей», - наголосив президент.

Зеленський додав, що підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції». Документ ВРУ ухвалила 4 грудня 2019 року. Закон передбачає надання добровольцям статусу учасників бойових дій.

Лідер країни також закликав Кабмін дати старт створенню Меморіалу українських героїв та Національного меморіального комплексу для вшанування загиблих.

«Україна має гідно вшановувати добровольців, які повернулися з фронту. Слава нашим добровольцям! Слава Україні!» - підсумував він.