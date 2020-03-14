Людмилі Артем'євій знайшли заміну у «Сватах»

Аня Мартинюк 14 березня 2020, 12:45

Російська акторка Людмила Артем'єва не з’явиться у сьомому епізоді «Сватів». Тим не менше, знімальна група придумала, як вийти з ситуації.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що російська актриса Людмила Артем’єва дійсно відмовилась від зйомок у серіалі «Свати» виробництва студії «Квартал-95». За даними 5 каналу, знімальна група придумала, як вийти з ситуації.

За попередніми даними, у стрічці акторку замінить мама Джека - американця, майбутнього чоловіка Женьки Ковальової. Тим не менше, кого саме затвердили на роль, наразі невідомо.

Як повідомлялось раніше, актриса «Сватів» Тетяна Кравченко повідомляла причину, через яку її колега по знімальному майданчику відмовилась від зйомок. За її словами, справа в гонорарі. Очевидно, що Артем’єва за високо оцінила свою роботу.

Нагадаємо, сьомий епізод «Сватів» запланований на 2021 рік.