Ємець роз’яснив слова про смерть усіх пенсіонерів від коронавірусу

Аня Мартинюк 14 березня 2020, 12:12

Новоспечений голова МОЗ Ілля Ємець зробив гучну заяву, після якої йому довелось одразу вибачитись.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 13 березня голова Міністерства охорони здоров'я України Ілля Ємець необережно висловився про пандемію коронавірусу у світі. Він заявив, що китайський вірус не торкнеться дітей, однак помруть усі пенсіонери.

Про це він заявив під час засідання комітету ВРУ з питань охорони здоров'я.

«Між іншим, цей вірус дітей не вражає, а зараз помруть всі пенсіонери», - заявив він.

Згодом Ємець заявив, що мав на увазі, що люди похилого віку більш схильні до коронавірусної інфекції. За його словами, держава робить усе, аби ця категорія людей зберегла своє здоров’я.

«Саме тому Міністерство охорони здоров'я України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів , проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики», - повідомила прес-служба міністерства від імені міністра.