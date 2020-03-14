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Михайло Радуцький повідомив, що медреформа не буде скасована ні за яких умов. З 1 квітня стартує її другий етап.
Новину передає «Преса України».
Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування вирішив відхилити законопроект про визнання недійсним закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Як відомо, документ передбачає старт в Україні другого етапу медичної реформи, яку почала американка Уляна Супрун.
Нагадаємо, другий етап реформи почнеться з 1 квітня 2020 року. Відповідну заяву зробив голова комітету Михайло Радуцький.
«Ми говоримо про те, що реформа триватиме. 1 квітня нічого не скасовується», - заявив він.
Як повідомлялось раніше, медична реформа в Україні передбачатиме обов’язкове медичне страхування.
11:36: Комітет ВРУ не дав добро на скасування медреформи Супрун
09:18: У МОЗ розповіли про особливості поховання померлих від коронавірусу
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15:53: З України ледь не вивезли півтори тонни медичних масок
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