Комітет ВРУ не дав добро на скасування медреформи Супрун

Аня Мартинюк 14 березня 2020, 11:36

Михайло Радуцький повідомив, що медреформа не буде скасована ні за яких умов. З 1 квітня стартує її другий етап.

Новину передає «Преса України».

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування вирішив відхилити законопроект про визнання недійсним закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Як відомо, документ передбачає старт в Україні другого етапу медичної реформи, яку почала американка Уляна Супрун.

Нагадаємо, другий етап реформи почнеться з 1 квітня 2020 року. Відповідну заяву зробив голова комітету Михайло Радуцький.

«Ми говоримо про те, що реформа триватиме. 1 квітня нічого не скасовується», - заявив він.

Як повідомлялось раніше, медична реформа в Україні передбачатиме обов’язкове медичне страхування.