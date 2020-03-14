У МОЗ розповіли про особливості поховання померлих від коронавірусу

Аня Мартинюк 14 березня 2020, 09:18

Представник МОЗ Ігор Кузін заявив, що в разі смерті від Covid-19 необхідний особливий режим дезінфікації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 березня, стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я представило правила поховання померлих через китайський коронавірус. Виконувач обов’язків директора центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін зазначив, що наразі є лише особливий режим дезінфекції приміщень та захисні засоби для лікарів.

«Ці рекомендації (ВООЗ по захороненню померлих від коронавируса - ред.) досить загальні. Вони не є специфічними по відношенню до коронавірусу. Але вони прописують спеціальні режими дезінфекції. Зазвичай рекомендують посилений режим дезінфекції та застосування звичайних заходів», - розповів він.

Нагадаємо, від коронавірусу на Житомирщині померла 71-річна жінка. Ще одна жертва - Раїса Малишева 1954 року народження. Яка працювала в Італії.