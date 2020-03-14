Вакарчук відповів на запитання про кримінальну справу про несплату податків

Аня Мартинюк 14 березня 2020, 08:39

Святослав Вакарчук вирішив сказати, що про відкриту проти нього кримінальну справу він не чув.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 березня, стало відомо, що лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук дав коментар для «Pavlovsky News». Так, політик-співак відповів на запитання про несплату податків завдяки офшорам та кримінальної справи, яка поступила після його викриття.

Як відомо, про офшори Вакарчука розповів юрист Андрій Портнов. Мова йде про оплату гонорарів за концерти «Океану Ельзи» через офшорні компанії.

Так, Святослав Вакарчук заявив, що не чув про кримінальну справу проти нього.

«Я не чув про справу. Я плачу податки і не коментую провокації», - відповів він.

Варто зазначити, що у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зазначено про відкрите кримінальному провадженні проти Вакарчука.