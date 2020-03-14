Коронавірус змусив Польщу закрити кордони

Аня Мартинюк 14 березня 2020, 08:01

Це означає, що авіа та залізничне сполучення будуть закриті. Крім того, в Польщі діятимуть інші заборони та обмеження.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 березня, стало відомо, що Польща вирішила закрити свої кордони на тлі спалаху коронавірусу. Це означає припинення міжнародних авіаційних та залізничних перевезень. Таким чином влада країни намагається не допустити поширення смертоносного китайського вірусу, який активно заражає людей у всьому світі.

Заяву про закриття кордонів зробив прем’єр-міністр Матеуш Моравєцкі. Він же оголосив в країні стан епідемічної загрози, який передбачає від 14 березня ряд інших заборон та обмежень.

Мова йде про обмеження діяльності торгових центрів, тимчасове припинення роботу ресторанів, пабів, клубів, барів і казино. В країні діятиме послуга доставки їжі. Тим не менше, продуктові магазини, банки, аптеки, сфера обслуговування працюватимуть і надалі.

Крім того, у Польщі заборонили зібрання людей у кількості понад 50 осіб. До слова, раніше свої кордони закрила Чехія та Словаччина. Слідом за ними Україна теж закриє кордони, однак з 16 березня.