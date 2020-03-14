Білл Гейтс покинув Раду директорів Microsoft

Аня Мартинюк 14 березня 2020, 07:29

Засновник Microsoft прийняв важливе рішення не просто так. Він вирішив зосередити свої сили на інших проектах.

Новину передає «Преса України».

У Microsoft випустили важливу заяву. Співзасновник Microsoft та екскерівник компанії Білл Гейтс оголосив про свій вихід зі складу Ради директорів корпорації. Мільярдер забажав зосередити свої сили на благодійних проектах.

Відомо, що 64-річний підприємець продовжить бути технологічним радником гендиректора корпорації Сатії Наделли, а також інших її керівників. Що стосується благодійних проектів, то вони стосуватимуться здоров’я, освіти та зміни клімату.

«Для нас було великою честю та привілеєм працювати та вчитися у Білла упродовж багатьох років. Білл заснував нашу компанію з вірою у демократизуючу силу програмного забезпечення та пристрастю вирішувати найбільш нагальні потреби суспільства», – заявив в свою чергу справ Наделла.

Нагадаємо, Білл Гейтс та його нині покійний друг Пол Аллен заснували Microsoft у 1975 році.