Луценко порадив українцям купувати книжки

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 16:21

Юрій Луценко заявив, що під час карантину можна вижити з гречкою, сіллю та книгами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 березня, колишній генпрокурор України Юрій Луценко залишив на своїй сторінці у соцмережі повідомлення. Так, він приєднався до обговорення теми коронавірусу.

«Пропоную в п’ятницю 13го в продовження паніки короновіруса зачистити полиці книжкових магазинів. Бо під час карантину можна вижити з гречкою і сіллю. Але щоб залишитися людиною - треба запас книжок, які допоможуть любити і перемагати», - написав він.

Луценко також додав фото книги Габріеля Гарсіа Маркеса «Кохання під час холери».

В результаті інтернет-спільнота вступила з Луценком у діалог.

«А що робити тим людям які зараз лежать у палатах та думають за які кошти лікуватися ? Медреформа Гройсманом та Порошенком ж проведена успішно ... Правда ? Урологічне відділення, за видалення каменів з нирок коштує 27000 гривень. Кожен п'ятий українець ходить з каменем у нирці. А мабуть є ще шанс у людей ... Ківа говорив що можна продати нирку та озолотитися за ті кошти, а якщо ще з каменем та нирка то взагалі мільйонером стати. Тільки якщо то камінь бурштиновий», - іронічно відзначив користувач Мережі.