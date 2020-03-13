Луценко порадив українцям купувати книжки

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Юрій Луценко заявив, що під час карантину можна вижити з гречкою, сіллю та книгами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 березня, колишній генпрокурор України Юрій Луценко залишив на своїй сторінці у соцмережі повідомлення. Так, він приєднався до обговорення теми коронавірусу.
«Пропоную в п’ятницю 13го в продовження паніки короновіруса зачистити полиці книжкових магазинів. Бо під час карантину можна вижити з гречкою і сіллю. Але щоб залишитися людиною - треба запас книжок, які допоможуть любити і перемагати», - написав він.
Луценко також додав фото книги Габріеля Гарсіа Маркеса «Кохання під час холери».
В результаті інтернет-спільнота вступила з Луценком у діалог.
«А що робити тим людям які зараз лежать у палатах та думають за які кошти лікуватися ? Медреформа Гройсманом та Порошенком ж проведена успішно ... Правда ? Урологічне відділення, за видалення каменів з нирок коштує 27000 гривень. Кожен п'ятий українець ходить з каменем у нирці. А мабуть є ще шанс у людей ... Ківа говорив що можна продати нирку та озолотитися за ті кошти, а якщо ще з каменем та нирка то взагалі мільйонером стати. Тільки якщо то камінь бурштиновий», - іронічно відзначив користувач Мережі.
15:53: З України ледь не вивезли півтори тонни медичних масок
14:14: Стильные белые кроссовки – базовая обувь любого гардероба
10:58: В Україні каратимуть за спекуляцію цінами на медичні маски
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