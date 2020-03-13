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З України ледь не вивезли півтори тонни медичних масок

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 15:53
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З України ледь не вивезли півтори тонни медичних масок

Контрабанда направлялась в ОАЕ та Рим. Арсен Аваков нагадав, що уряд заборонив вивозити з країни медичні маски.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 березня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив президенту Володимиру Зеленському, що з країни намагались вивезти 1,5 тонни медичних масок.

Запобігти вивезенню масок вдалось у міжнародному аеропорту «Бориспіль». Відомо, що вантаж мав відправитись в ОАЕ та Рим.

«Всупереч рішенню Уряду, яке заборонило це», - заявив Аваков.

За словами Авакова, маски конфісковані й нині відкрите кримінальне провадження. Нагадаємо, рішення про тимчасове обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення було прийнято урядом 11 березня. Діятиме обмеження до 1 червня.

 

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