MARUV розкритикували за відвертий кліп

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 15:18

Виконавиця MARUV представила нову відеороботу, в якій присутньо чимало відвертих сцен. В результаті інтернет-спільнота закликала її ставити позначку «18+» на початку кліпу.

Новину передає «Преса України».

Співачка MARUV, яка мала представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році, випустила нову відверту відеороботу від свого альтер его Shlakoblochina. Вона має назву «Новая сила киски».

З моменту публікації відео на YouTube його передивились понад 35 тисяч разів. Також відеоробота зібрала понад 700 дизлайків.

«Чесно кажучи: Я люблю Ганну, але тут щось перегин заради сучасного хіта і грошиків», - відзначили у коментарях.

«Мені здається вже перебір, потрібно ставити 18+ точно на початку кліпу», - з’явилось у коментарях.

Прихильники виконавиці зазначили в свою чергу, що таким контентом вони задоволені.

«Прекрасно. Марув молодець. Дуже ефектно і красиво вийшло :)» - відзначили у Мережі.