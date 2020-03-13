MARUV розкритикували за відвертий кліп

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Виконавиця MARUV представила нову відеороботу, в якій присутньо чимало відвертих сцен. В результаті інтернет-спільнота закликала її ставити позначку «18+» на початку кліпу.
Новину передає «Преса України».
Співачка MARUV, яка мала представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році, випустила нову відверту відеороботу від свого альтер его Shlakoblochina. Вона має назву «Новая сила киски».
З моменту публікації відео на YouTube його передивились понад 35 тисяч разів. Також відеоробота зібрала понад 700 дизлайків.
«Чесно кажучи: Я люблю Ганну, але тут щось перегин заради сучасного хіта і грошиків», - відзначили у коментарях.
«Мені здається вже перебір, потрібно ставити 18+ точно на початку кліпу», - з’явилось у коментарях.
Прихильники виконавиці зазначили в свою чергу, що таким контентом вони задоволені.
«Прекрасно. Марув молодець. Дуже ефектно і красиво вийшло :)» - відзначили у Мережі.
15:53: З України ледь не вивезли півтори тонни медичних масок
14:14: Стильные белые кроссовки – базовая обувь любого гардероба
10:58: В Україні каратимуть за спекуляцію цінами на медичні маски
10:28: На тлі пандемії коронавірусу британські вчені заспокоїли вагітних
09:54: «Пошта ЛНР» випустила марки на честь терориста Олексія Мозгового
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