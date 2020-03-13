Стильные белые кроссовки – базовая обувь любого гардероба

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Стиль кэжуал параллельно со спортивным лидирует среди современной молодежи и людей, которые ценят комфорт в любой ситуации. Эстетика и искусство комбинирования двух и более разных по стилистике предметов гардероба - то, чему не учат в школе, но прививают за долгими часами просмотров модных показов, чтения экспертных статей и в процессе постоянной практики на себе лично. Попробуем и мы разобраться как грамотно и со вкусом сочетать спортивный стиль с другими, как укомплектовывать базовый аутфит при помощи модных белых кроссовок и как не перегрузить образ лишними деталями.
Важный момент, который следует помнить, основывая свой гардероб на белых кроссовках, предназначены они могут быть кардинально разных целей. Группируем их в обувь для занятий спортивными дисциплинами, фитнесом, бегом и в группу городских моделей, которые могут заменить как мокасины так и женственные сандалии. Делаем вывод, что для базы модного лука стоит выбирать вторую, более адаптированную под casual, городскую группу.
На какие свойства стоит обратить внимание:
Пара кроссовок может быть вашей первой универсальной обувью, и к тому же единственной, именно поэтому ее нужно выбирать настолько тщательно. Первое, ради чего стоит обзавестись белыми кроссами, это удобство в любой ситуации и стильный внешний вид.
Мы получили экспертное мнение от лидера рынка качественной и доступной одежды и обуви в Украине компании Конфискат. На основании их ассортимента рассмотрим модели по их форме:
Тут дело во вкусе, а не в универсальности модели - сдержанные и экспериментаторы выберут свой вариант для базы. Если совсем не хочется “рисковать”, тогда заведите себе кеды - они будут постепенно строить ваши отношения со спортивной обувью и разными аутфитами.
По материалу изготовления различают такие модели:
Уникальность кроссовки приобретают при помощи фурнитуры и декора - тиснение, декоративные вышивки и строчки, брогирование, стразы и аппликации.
Если вы творческий человек, то обуть экстравагантные пухляшки на высокой подошве для вас не будет проблемой. Оттолкнемся от двух вариантов типичных луков для девушек:
Не берем во внимание джинсы, с ними и так все отлично комбинируется. Классические брюки, широкие штаны, или укороченные капри будут смотреться с кроссовками уместно при условии, что строгую рубашку вы замените на оригинальную футболку, снимите галстук и другие атрибуты офисного стиля.
Ультрамодные плиссе или летящее солнце, строгий карандаш, платье футляр или игривый сарафан - все можно дополнить или испортить белыми кроссовками. Позаботьтесь о дополнительных аксессуарах, которые привнесут нотку раскрепощенности в слишком строгие силуэты.
Говорят, что по тому как человек ухаживает за своей обувью, можно определить его отношение к гигиене и опрятности в целом. Белый цвет быстро пачкается, его тяжело чистить и поддерживать его яркость. Кроссовки в этом оттенке - особенная вещь, которую следует холить и лелеять, оберегая от загрязнений и пожелтения. Какие секреты мы узнали у компании Конфискат (телефоны: +38 (067) 777-38-71, +38 (073) 777-38-71, +38 (050) 777-38-71):
Из традиционных методов вернуть кроссовкам белизну можно специальными корректорами и пропитками - стоить это будет дороже, но эффект гарантирован. И всегда помните, что у обуви должна быть сменная пара, носить ее нужно в соответствии с сезоном, тогда выстиранные кеды или кроссовки успеют “отдохнуть” и высохнуть, что однозначно продлит им срок службы и презентабельный внешний вид.
14:14: Стильные белые кроссовки – базовая обувь любого гардероба
10:58: В Україні каратимуть за спекуляцію цінами на медичні маски
10:28: На тлі пандемії коронавірусу британські вчені заспокоїли вагітних
09:54: «Пошта ЛНР» випустила марки на честь терориста Олексія Мозгового
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