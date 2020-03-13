Стильные белые кроссовки – базовая обувь любого гардероба

zmxn 13 березня 2020, 14:14

Стиль кэжуал параллельно со спортивным лидирует среди современной молодежи и людей, которые ценят комфорт в любой ситуации. Эстетика и искусство комбинирования двух и более разных по стилистике предметов гардероба - то, чему не учат в школе, но прививают за долгими часами просмотров модных показов, чтения экспертных статей и в процессе постоянной практики на себе лично. Попробуем и мы разобраться как грамотно и со вкусом сочетать спортивный стиль с другими, как укомплектовывать базовый аутфит при помощи модных белых кроссовок и как не перегрузить образ лишними деталями.

Белые кроссовки как элемент базового гардероба

Важный момент, который следует помнить, основывая свой гардероб на белых кроссовках, предназначены они могут быть кардинально разных целей. Группируем их в обувь для занятий спортивными дисциплинами, фитнесом, бегом и в группу городских моделей, которые могут заменить как мокасины так и женственные сандалии. Делаем вывод, что для базы модного лука стоит выбирать вторую, более адаптированную под casual, городскую группу.

На какие свойства стоит обратить внимание:

толщина подошвы;

вид шнуровки;

актуальное сочетание с любой даже далекой от спорта одеждой.

Пара кроссовок может быть вашей первой универсальной обувью, и к тому же единственной, именно поэтому ее нужно выбирать настолько тщательно. Первое, ради чего стоит обзавестись белыми кроссами, это удобство в любой ситуации и стильный внешний вид.

Основные правила выбора белых кроссовок

Мы получили экспертное мнение от лидера рынка качественной и доступной одежды и обуви в Украине компании Конфискат. На основании их ассортимента рассмотрим модели по их форме:

округлые пухлые - это тренд последних нескольких лет и этого года. Смотрятся отлично в луках любителей оверсайз, многослойности в одежде и слегка небрежного стиля кэжуал. Они уместны во всех вариантах, когда отсутствуют строгие силуэты и балом правит релакс и комфорт;

приземистые с небольшой подошвой с лаконично очерченными линиями - их миссия максимально слиться с образом в рамках его тематики.

Тут дело во вкусе, а не в универсальности модели - сдержанные и экспериментаторы выберут свой вариант для базы. Если совсем не хочется “рисковать”, тогда заведите себе кеды - они будут постепенно строить ваши отношения со спортивной обувью и разными аутфитами.

По материалу изготовления различают такие модели:

текстильные - вариант для сухой и теплой погоды, в них чаще всего отражаются модные тенденции благодаря легкости нанесения принтов на поверхность ткани;

натуральная кожа для белой обуви позволяет создавать качественные и износоустойчивые кроссовки для любого сезона. Материал позволяет “играться” с его толщиной и фактурой - легкий или плотный замш, имитация кожи рептилий, лакированный глянец и другие изощрения производителей;

эко кожа или кожзам сегодня приобрели высокие показател прочности и идеального визуала. Такие модели часто шьют из комбинированного сырья, добавляя изюминку тканевыми вставками.

Уникальность кроссовки приобретают при помощи фурнитуры и декора - тиснение, декоративные вышивки и строчки, брогирование, стразы и аппликации.

Как сочетать с гардеробом?

Если вы творческий человек, то обуть экстравагантные пухляшки на высокой подошве для вас не будет проблемой. Оттолкнемся от двух вариантов типичных луков для девушек:

Брюки.

Не берем во внимание джинсы, с ними и так все отлично комбинируется. Классические брюки, широкие штаны, или укороченные капри будут смотреться с кроссовками уместно при условии, что строгую рубашку вы замените на оригинальную футболку, снимите галстук и другие атрибуты офисного стиля.

Юбки и платья.

Ультрамодные плиссе или летящее солнце, строгий карандаш, платье футляр или игривый сарафан - все можно дополнить или испортить белыми кроссовками. Позаботьтесь о дополнительных аксессуарах, которые привнесут нотку раскрепощенности в слишком строгие силуэты.

Каждый день как новые - правила ухода за кроссовками

Говорят, что по тому как человек ухаживает за своей обувью, можно определить его отношение к гигиене и опрятности в целом. Белый цвет быстро пачкается, его тяжело чистить и поддерживать его яркость. Кроссовки в этом оттенке - особенная вещь, которую следует холить и лелеять, оберегая от загрязнений и пожелтения. Какие секреты мы узнали у компании Конфискат (телефоны: +38 (067) 777-38-71, +38 (073) 777-38-71, +38 (050) 777-38-71):

Сразу после приобретения нужно провести подготовку обуви к носке. С вечера обработайте поверхность средством против влаги и пыли, купить его можно в том же магазине или в специализированном отделе с кожгалантереей. Важно помнить, что кожа или кожзам белого цвета имеют пористую структуру, поэтому любое загрязнение будет сложнее отчистить, если его не устранить как можно быстрее. Даже после обычной прогулки по возвращению домой нужно протереть мягкой влажной тканью, чтобы пыль не забивалась в структуру и не образовывала трудновыводимые пятна. Стирка в машинке - огромный стресс для кроссовок и кед даже на самом бережном режиме и без отжима. Мешочки для обуви могут не спасти от отрыва фурнитуры и деформации веха или подошвы. Также не стоит экспериментировать с замачиванием - лучше чистить щеткой и хорошо выполаскивать мыло. Важен этап сушки - на улице или в хорошо проветриваемом помещении, но не под прямыми солнечными лучами и не на батарее. Стельки обязательно извлечь, вовнутрь поместить жатую бумагу, газеты, мешочек с рисом или содой. Если подошва белая и со временем теряет цвет и желтеет, тогда бороться с проблемой нужно зубной щеткой и хозяйственным мылом с содой. В случае, когда желтизна не устраняется, нанесите раствор из отбеливающего мыла и оставьте на несколько часов. После смойте обильным количеством воды и тщательно высушите.

Из традиционных методов вернуть кроссовкам белизну можно специальными корректорами и пропитками - стоить это будет дороже, но эффект гарантирован. И всегда помните, что у обуви должна быть сменная пара, носить ее нужно в соответствии с сезоном, тогда выстиранные кеды или кроссовки успеют “отдохнуть” и высохнуть, что однозначно продлит им срок службы и презентабельный внешний вид.