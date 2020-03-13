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В Україні каратимуть за спекуляцію цінами на медичні маски

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 10:58
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В Україні каратимуть за спекуляцію цінами на медичні маски

Віктор Ляшко розповів, що Антимонопольний комітет займеться виявленням недобросовісних продавців засобів індивідуального захисту. Стало відомо, як каратимуть спекулянтів.

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко виступив в ефірі програми "Право на владу". Він зробив заяву щодо цін на медичні маски в Україні. Так, Антимонопольний комітет перевірятиме ціни на засоби індивідуального захисту.

Ляшко уточнив, що відповідне рішення прийняв уряд. За його словами, спекулянти будуть покарані. Зокрема, мова йде про стягнення та санкції.

«Є доручення прем'єр-міністра Антимонопольному комітету перевірити всі ціни, які є на ринку як на засоби індивідуального захисту, так і на інші речі, які використовуються у протидії захворюванню коронавирусной інфекції», - розповів Ляшко.

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