На тлі пандемії коронавірусу британські вчені заспокоїли вагітних

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 10:28

Медики та науковці відповіли на запитання, чи вагітні жінки наразі перебувають у більшій зоні ризику.

Новину передає «Преса України».

Чиновники охорони здоров'я у Сполученому Королівстві вирішили відповісти на важливі запитання на тлі пандемії коронавірусу. Хоча дані про вірус все ще обмежені, медики та науковці збігаються в одній думці, що вагітні жінки не є в більшій зоні ризику.

Наразі не зафіксовано випадків смерті від COVID-19 у вагітних. І, як стверджують чиновники Королівського коледжу акушерів та гінекологів (RCOG), Королівського коледжу акушерів та Королівського коледжу педіатрії та здоров'я дітей (RCPCH), навіть якщо вагітна заразиться вірусом, поки що немає ніяких доказів, що її дитина також матиме цей вірус в організмі.

«Оскільки це дуже новий вірус, ми тільки починаємо дізнаватися про нього, тому вказівки майбутнім мама будуть регулярно переглядатися, коли з'являться нові докази», - прокоментував Едвард Морріс, президент RCOG.

Серед проаналізованих досліджень експерти включили доповідь Всесвітньої організації охорони здоров’я про вивчення 147 випадків вагітних жінок у Китаї, де й спалахнув вірус. У доповіді наголошується, що лише 8% пацієнток мали важкі симптоми, і лише 1% - мали критичну форму захворювання.