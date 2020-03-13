«Пошта ЛНР» випустила марки на честь терориста Олексія Мозгового

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 09:54

В «ЛНР» вирішили присвятити терористу Олексію Мозговому поштову марку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 березня, контрольовані російські медіа повідомили, що так звана «Пошта ЛНР» вводить в обіг блок марок. Присвячені вони терористу Олексію Мозговому.

«Пошта ЛНР» 13 березня вводить в обіг блок художніх поштових марок «Вони були першими - головний рубіж», присвячений героєві Російської весни в Донбасі Олексію Мозговому», - йдеться у повідомленні.

Так, на марці сепаратисти показали «Дебальцеве», шахту «Вергелівську», рік випуску та тираж – 1050 блоків по дві марки в кожному. Портрет терориста Мозгового зобразили на тлі прапора і герба «ЛНР». Вартість блоку 104 рубля, що еквівалентно 36,52 грн.