Подруга Кайлі Дженнер вигуляла сітчатий наряд

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22-річна Стассі Караніколау була помічена у Лос-Анджелесі у незвичному наряді.
Новину передає «Преса України».
Краща подруга телезірки Кайлі Дженнер, Стассі Караніколау, показала тіло у сітчатому костюмі. 22-річна зірка соціальних медіа була помічена у такому вигляді у Лос-Анджелесі.
За попередніми даними, вона відпочивала у високо популярному нічному клубі та коктейль-барі Poppy.
«Стассі, очевидно, хотіла «прозорий» вигляд. І у неї добре вийшло показати усе, чим її наділила природа», - відзначили у Мережі шанувальники зірки.
«В той вечір вона явно привернула до себе увагу», - додали коментатори.
09:54: «Пошта ЛНР» випустила марки на честь терориста Олексія Мозгового
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