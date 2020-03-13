Подруга Кайлі Дженнер вигуляла сітчатий наряд

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 09:20

22-річна Стассі Караніколау була помічена у Лос-Анджелесі у незвичному наряді.

Новину передає «Преса України».

Краща подруга телезірки Кайлі Дженнер, Стассі Караніколау, показала тіло у сітчатому костюмі. 22-річна зірка соціальних медіа була помічена у такому вигляді у Лос-Анджелесі.

За попередніми даними, вона відпочивала у високо популярному нічному клубі та коктейль-барі Poppy.

«Стассі, очевидно, хотіла «прозорий» вигляд. І у неї добре вийшло показати усе, чим її наділила природа», - відзначили у Мережі шанувальники зірки.

«В той вечір вона явно привернула до себе увагу», - додали коментатори.