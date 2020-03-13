НБУ відправить українські банкноти на карантин

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Яків Смолій повідомив, що задля збереження здоров’я працівників НБУ банкноти, які поступають у центральне сховище, будуть на карантині.
Новину передає «Преса України».
Голова НБУ Яків Смолій заявив, що готівка, яка надходить в центральне сховище банку, знаходитиметься там впродовж двох тижні. Так, у НБУ занепокоїлися, що на тлі коронавірусу банкноти можуть нести небезпеку здоров’ю працівників установи.
Смолій нагадав, що в центральному сховищі готівка перераховується, а непридатна частина утилізовується. Після цього решта повертається в обіг.
«Наш принцип на період коронавіруса буде трохи відрізнятися. Та готівка, яка буде надходити від комерційних банків, два тижні не буде оброблятися, щоб убезпечити наших працівників. І тільки після цього ми будемо її обробляти», - розповів він.
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