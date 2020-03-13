Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Том Хенкс та його дружина хворі на коронавірус
  • Смолій, Рожкова й Чурій здійснили державний злочин – депутат
  • У Держдумі РФ запропонували обнулити президентські терміни Путіна

НБУ відправить українські банкноти на карантин

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 08:50
Версія для друку
НБУ відправить українські банкноти на карантин

Яків Смолій повідомив, що задля збереження здоров’я працівників НБУ банкноти, які поступають у центральне сховище, будуть на карантині.

Новину передає «Преса України».

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що готівка, яка надходить в центральне сховище банку, знаходитиметься там впродовж двох тижні. Так, у НБУ занепокоїлися, що на тлі коронавірусу банкноти можуть нести небезпеку здоров’ю працівників установи. 

Смолій нагадав, що в центральному сховищі готівка перераховується, а непридатна частина утилізовується. Після цього решта повертається в обіг.

«Наш принцип на період коронавіруса буде трохи відрізнятися. Та готівка, яка буде надходити від комерційних банків, два тижні не буде оброблятися, щоб убезпечити наших працівників. І тільки після цього ми будемо її обробляти», - розповів він.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції