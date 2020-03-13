Поляку не вдалось провезти в Україну гелікоптер

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Українські прикордонники не отримали від громадянина Польщі відповідних документів та на такий товар.
Новину передає «Преса України».
У прес-центрі Держприкордонслужби повідомили, що 11 березня у пункті пропуску «Краківець» зупинилась вантажівка «Рено» із гелікоптером. Габаритний вантаж в Україну віз громадянин Польщі без необхідних документів.
«Гелікоптер МИ-2, турбінні авіаційні двигуни та головний редуктор вагою 4 тонни та вартістю понад 20 тис. доларів США, іноземець мав доставити у Бердичів. Наразі про вантаж, що ймовірно є товаром подвійного призначення, проінформовано компетентні органи», - зазначили у прес-службі.
Як зазначають українські прикордонники, вони заздалегідь знали про прибуття в Україну такого товару.
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