Поляку не вдалось провезти в Україну гелікоптер

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 08:14

Українські прикордонники не отримали від громадянина Польщі відповідних документів та на такий товар.

Новину передає «Преса України».

У прес-центрі Держприкордонслужби повідомили, що 11 березня у пункті пропуску «Краківець» зупинилась вантажівка «Рено» із гелікоптером. Габаритний вантаж в Україну віз громадянин Польщі без необхідних документів.

«Гелікоптер МИ-2, турбінні авіаційні двигуни та головний редуктор вагою 4 тонни та вартістю понад 20 тис. доларів США, іноземець мав доставити у Бердичів. Наразі про вантаж, що ймовірно є товаром подвійного призначення, проінформовано компетентні органи», - зазначили у прес-службі.

Як зазначають українські прикордонники, вони заздалегідь знали про прибуття в Україну такого товару.