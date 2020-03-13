У дружини Джастіна Трюдо виявили коронавірус

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 07:44

Результати аналізів Софі Григоар Трюдо показали наявність в її організмі коронавірусу. Тепер і вона і Джастін Трюдо будуть на карантині.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 березня, іноземні ЗМІ повідомили, що дружина прем'єр-міністра Канади Джастін Трудо, Софі Григоар Трюдо, має позитивний аналіз на коронавірус. За її словами, вона має легкі симптоми. За попередніми даними, смертоносний вірус вона могла підчепити після візиту до Великої Британії.

«Вона почуває себе добре, приймає всі рекомендовані заходи безпеки, і її симптоми залишаються легкими», - йдеться в повідомленні відомства прем'єр-міністра.

Служби охорони здоров'я звернулися до тих, хто контактував з Софі. Сам Джастін Трюдо заявив, що буде на карантині протягом 14 днів і виконуватиме свої обов’язки дистанційно.

«Наразі його не перевіряють», - відзначили ЗМІ.