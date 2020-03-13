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Юлія Тимошенко поспілкувалась з Меліндою Сіммонс

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 07:05
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Юлія Тимошенко поспілкувалась з Меліндою Сіммонс

Український політик розповіла користувачам соцмережі, які теми вона підняла з послом Великої Британії в Україні.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко повідомила, що встигла поспілкуватись з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс. Про це політик написала на своїй сторінці у соцмережі.

За словами депутата ВРУ, сторони обговорили пандемію коронавірусу, ситуацію на Донбасі, анексію Криму та тему співробітництва між Великою Британією та Україною. 

«Я виклала своє бачення першочергових кроків, які необхідно вжити для стримання COVID-19. Наголосила на важливості правильної комунікації всередині суспільства, взаємодії з іншими країнами задля спільної протидії небезпечній хворобі», - розповіла Тимошенко.

Остання також наголосила, що Велика Британія залишається послідовною у підтримці незалежності та територіальної цілісності держави Україна.

 

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