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У Греції для боротьби з коронавірусом використають конфіскований алкоголь

Аня Мартинюк 13 березня 2020, 06:34
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У Греції для боротьби з коронавірусом використають конфіскований алкоголь

Влада Греції прийнялась вводити нові заходи для запобігання поширення смертоносного коронавірусу. Антисептики робитимуть з алкоголю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що влада Греції націлилась перетворити тонни конфіскованого етанолу на антисептичний засіб. Такий хід подій обумовлений спалахом коронавірусу у світі.

Мова йде про близько 155 тонн вилученого алкоголю, який знаходиться на митних складах по всій країні.

«Лабораторне тестування показало, що у вилучених пляшках алкогольний об’єм становить від 93,5% до 96,5%», - відзначили ЗМІ.

Наразі триває пошук виробників, які можуть створити з цього матеріалу антисептик.

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