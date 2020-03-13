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Влада Греції прийнялась вводити нові заходи для запобігання поширення смертоносного коронавірусу. Антисептики робитимуть з алкоголю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що влада Греції націлилась перетворити тонни конфіскованого етанолу на антисептичний засіб. Такий хід подій обумовлений спалахом коронавірусу у світі.
Мова йде про близько 155 тонн вилученого алкоголю, який знаходиться на митних складах по всій країні.
«Лабораторне тестування показало, що у вилучених пляшках алкогольний об’єм становить від 93,5% до 96,5%», - відзначили ЗМІ.
Наразі триває пошук виробників, які можуть створити з цього матеріалу антисептик.
06:34: У Греції для боротьби з коронавірусом використають конфіскований алкоголь
15:05: Аваков запропонував Зеленському по-новому фіксувати ДТП
14:46: Ляшко назвав 8 міст, в яких проводитимуть тест на коронавірус
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