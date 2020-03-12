Аваков запропонував Зеленському по-новому фіксувати ДТП

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 15:05

У Києві працюватиме нова система фіксації правопорушення водіями. Володимир Зеленський висловив надію, що вона працюватиме у всій країні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, у Києві відбулась презентація автоматичної системи фіксації ДТП. На ній були присутні президент Володимир Зеленський та голова МВС Арсен Аваков. За словами українського лідера, нова система фіксації правопорушень повинна запуститися не лише у столиці. Так, він висловив надію на це.

«Ми хочемо, щоб відеофіксація була по всій території України. При всій повазі і любові до нашої столиці, Україна це не тільки Київ», - пояснив Зеленський.

Так, нова система передбачає встановлення камер відео нагляду. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, що камери фіксуватимуть перевищення швидкості, після чого патрульні виписуватиме адмінпротокол. Документ відправлятимуть поштою порушнику.