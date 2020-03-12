Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Том Хенкс та його дружина хворі на коронавірус
  • Смолій, Рожкова й Чурій здійснили державний злочин – депутат
  • У Держдумі РФ запропонували обнулити президентські терміни Путіна

Аваков запропонував Зеленському по-новому фіксувати ДТП

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 15:05
Версія для друку
Аваков запропонував Зеленському по-новому фіксувати ДТП

У Києві працюватиме нова система фіксації правопорушення водіями. Володимир Зеленський висловив надію, що вона працюватиме у всій країні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, у Києві відбулась презентація автоматичної системи фіксації ДТП. На ній були присутні президент Володимир Зеленський та голова МВС Арсен Аваков. За словами українського лідера, нова система фіксації правопорушень повинна запуститися не лише у столиці. Так, він висловив надію на це.

«Ми хочемо, щоб відеофіксація була по всій території України. При всій повазі і любові до нашої столиці, Україна це не тільки Київ», - пояснив Зеленський.

Так, нова система передбачає встановлення камер відео нагляду. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, що камери фіксуватимуть перевищення швидкості, після чого патрульні виписуватиме адмінпротокол. Документ відправлятимуть поштою порушнику.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції