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Ляшко назвав 8 міст, в яких проводитимуть тест на коронавірус

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 14:46
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Ляшко назвав 8 міст, в яких проводитимуть тест на коронавірус

Віктор Ляшко повідомив, що у регіональні лабораторії України відправили тест-системи для виявлення коронавірусу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що тест на коронавірус  проводитимуть у 8 містах України. Це Київ, Житомир, Тернопіль, Дніпро, Вінниця, Рівне, Львів, Запоріжжя. Відповідні тест-системи будуть відправлені у вірусологічні лабораторії.

Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Ми вже здійснюємо поставку тест-систем в регіональні вірусологічні лабораторії МОЗ. І тепер тестування можна буде проводити не тільки в Києві (у двох лабораторіях – ред.), в центральній референс-лабораторії, але ще додатково в 9 вірусологічних лабораторіях», - розповів він.

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