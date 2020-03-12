BMW як у Періс Хілтон більше не вироблятимуть

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Німецький автовиробник BMW заявив, що цієї весни відома модель i8 більше не вироблятиметься. Стало відомо, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що автовиробник BMW більше не вироблятиме гібридний спорткар BMW i8. Як відомо, власницею такого авто є бізнесвумен Періс Хілтон. Модель, яка була запущені 6 років тому, знімуть з виробництва у квітні.
Очікується, що лейпцизький завод в Німеччині зосередить сили на розробці нової лінійки електрокарів.
До слова, останні 200 екземплярів BMW i8 будуть лімітованою версією Ultimate Sophisto Edition. Тим не менше, ціни на останні спорткари будуть нижчими.
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