Кернес вирішив не відправляти Харків на карантин

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 13:39

Геннадій Кернес заявив, що у Харкові діятимуть певні обмежувальні заходи, однак навчання продовжиться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, стало відомо, що влада Харкова не дала добро на тритижневий карантин на тлі спалаху коронавірусу у світі. Так, школи, дитячі садки працюватимуть, а от на відвідування театрів, кінотеатрів, цирку і торгово-розважальних центрів ввели обмеження.

Про це розповів мер міста Геннадій Кернес. Також в Харкові вирішили перенести спортивні заходи, а на інші дійства ввели обмеження до 60 осіб.

«Причина перша - за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворювань на ГРВІ в школах. Причина друга - куди батькам діти своїх дітей на час тритижневого карантину, абсолютно незрозуміло, і для багатьох з них це час стає важким випробуванням. Але якщо хтось вважає, що для його дитини краще найближчим часом пересидіти вдома - керівництво шкіл не буде проти, необхідно тільки написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу», - зазначив Кернес.

До слова, навчання у школах Харкова проходитиме в одному класі. Тобто учням не доведеться змінювати кабінети.