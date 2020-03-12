Шарій показав, на що Держкіно спускає мільйони платників податків

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 13:12

Держкіно продовжує розпоряджатися мільйонами з держбюджету. Стало відомо, хто паразитує за рахунок грошей українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, журналіст Анатолій Шарій нагадав, що Держкіно виділяє мільйони гривень з бюджету на сумнівні проекти. Одним з таких є проект «Кузюка», на який пішло понад 12 мільйонів гривень українських платників податків.

Так, так званий анімаційний серіал, який спонсорує Держкіно, насправді зйомка іграшки в руках у людини.

«Одна серія цього мультиплікаційного шедевру коштує 534 тисячі гривень», - заявив Шарій.

Як з’ясувалось творцем недолугого проекту є Тарас Боровок. «Кузюка» не єдиний проект, останнього, на якого виділялись мільйони. За словами Шарія, колишній голова Держкіно Пилип Іллєнко має «бути вивернутий на виворіт» і повинні бути посадки.

«СБУ сьогодні повинно вламуватись і робити обшуки», - підсумував Шарій.