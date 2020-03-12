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Держкіно продовжує розпоряджатися мільйонами з держбюджету. Стало відомо, хто паразитує за рахунок грошей українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 березня, журналіст Анатолій Шарій нагадав, що Держкіно виділяє мільйони гривень з бюджету на сумнівні проекти. Одним з таких є проект «Кузюка», на який пішло понад 12 мільйонів гривень українських платників податків.
Так, так званий анімаційний серіал, який спонсорує Держкіно, насправді зйомка іграшки в руках у людини.
«Одна серія цього мультиплікаційного шедевру коштує 534 тисячі гривень», - заявив Шарій.
Як з’ясувалось творцем недолугого проекту є Тарас Боровок. «Кузюка» не єдиний проект, останнього, на якого виділялись мільйони. За словами Шарія, колишній голова Держкіно Пилип Іллєнко має «бути вивернутий на виворіт» і повинні бути посадки.
«СБУ сьогодні повинно вламуватись і робити обшуки», - підсумував Шарій.
13:12: Шарій показав, на що Держкіно спускає мільйони платників податків
12:39: В анексованому Криму встановили пам’ятник журналістам «Россия сегодня»
12:07: Платіжки за транспортування газу перерахують заднім числом
10:19: Геннадий Хазанов готов возглавить террористический батальон "ДНР"
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