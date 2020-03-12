Шарій показав, на що Держкіно спускає мільйони платників податків 13:12
В анексованому Криму встановили пам’ятник журналістам «Россия сегодня» 12:39
Платіжки за транспортування газу перерахують заднім числом 12:07
Геннадий Хазанов готов возглавить террористический батальон "ДНР" 10:19
В Італії через коронавірус вирішили закрити магазини та ресторани 09:13
У Словаччині сталась ДТП за участі двох українських автобусів 08:44
Шарій нагадав Вакарчуку з офшорами, на що йдуть податки в Україні 14:29
Окупанти Криму зобразили журналіста у вигляді бджілки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 березня, російські ЗМІ повідомили, що в Сімферополі з’явився пам’ятник журналістам «Россия сегодня».
«В день 5-річчя відкриття в Криму прес-центру «России сегодня» і запуску сайту РИА Новости Крым команда агентства встановила в Сімферополі бронзову фігурку «Бджола-журналіст». «Бджола-журналіст» стане першою скульптурою в історії міста, яка увічнить образ сучасного журналіста, його непросту роботу», - прокоментувала , керівник проектів «Россия сегодня» Анна Дятлова.
До слова, остання стала ініціатором створення такого пам’ятника в анексованому Криму.
«Ми хочемо, щоб цей пам'ятник нагадав людям, наскільки важлива, а часом і непроста робота журналіста, і підвищив значення професії у свідомості кримчан і гостей, що приїжджають на півострів», - додала вона.
Як відомо, новий пам’ятник доповнить серію «Сімферопольські бджоли». Проект стартував у 2018 році.
13:12: Шарій показав, на що Держкіно спускає мільйони платників податків
12:39: В анексованому Криму встановили пам’ятник журналістам «Россия сегодня»
12:07: Платіжки за транспортування газу перерахують заднім числом
10:19: Геннадий Хазанов готов возглавить террористический батальон "ДНР"
09:45: Трамп заборонив будь-яке авіасполучення США з Європою
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.