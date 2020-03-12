В анексованому Криму встановили пам’ятник журналістам «Россия сегодня»

Аня Мартинюк 12 березня 2020, 12:39

Окупанти Криму зобразили журналіста у вигляді бджілки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 березня, російські ЗМІ повідомили, що в Сімферополі з’явився пам’ятник журналістам «Россия сегодня».

«В день 5-річчя відкриття в Криму прес-центру «России сегодня» і запуску сайту РИА Новости Крым команда агентства встановила в Сімферополі бронзову фігурку «Бджола-журналіст». «Бджола-журналіст» стане першою скульптурою в історії міста, яка увічнить образ сучасного журналіста, його непросту роботу», - прокоментувала , керівник проектів «Россия сегодня» Анна Дятлова.

До слова, остання стала ініціатором створення такого пам’ятника в анексованому Криму.

«Ми хочемо, щоб цей пам'ятник нагадав людям, наскільки важлива, а часом і непроста робота журналіста, і підвищив значення професії у свідомості кримчан і гостей, що приїжджають на півострів», - додала вона.

Як відомо, новий пам’ятник доповнить серію «Сімферопольські бджоли». Проект стартував у 2018 році.