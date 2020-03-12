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За транспортування газу у січні та лютому українці заплатять у квітні.
Новину передає «Преса України».
В Асоціації газового ринку України зробили важливу заяву. Так, українцям, які не споживали газ, однак отримали великі суми у платіжках, зроблять перерахунок заднім числом. Мова йде про платіжки за січень-лютий.
«Перерахунки для домогосподарств зроблять виходячи з річної замовленої потужності:
з газовою плитою - 39 куб. м в рік;
з плитою і колонкою - 126 куб. м в рік;
з автономним опаленням - 314 куб. м в рік», - йдеться у повідомленні.
Нові платіжки з перерахунком за два місяці прийдуть українцям у квітні.
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12:07: Платіжки за транспортування газу перерахують заднім числом
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